De Jong maakt indruk op training: "Gestegen in de pikorde na vrije trap"

Routinier Siem de Jong moet de jonge ploeg van SC Heerenveen op sleeptouw nemen. Dat is althans de mening van spits Henk Veerman. De Jong brengt een hoop belangrijke ervaring mee, en dat is een goede zaak, zo denkt de aanvaller. Zondag maakt de middenvelder zijn debuut voor Heerenveen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.