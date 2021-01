Heerenveen-spits Runar Espejord langer bij Tromsø

Espejord maakte vorig seizoen in de winter de overstap van Tromsø naar Heerenveen. Hij kwam acht keer in actie voor Heerenveen. Espejord begon zijn verhuurperiode goed met vier doelpunten in drie wedstrijden. Daarna kwam hij, mede door een blessure, minder aan spelen toe.

"Runar is aan het begin van dit seizoen weer naar Tromsø gegaan om in een vertrouwde omgeving wedstrijdritme op te doen. Helaas is dat door omstandigheden in deze eerste periode niet gelukt. Het doel is om dat het komende half jaar wel voor elkaar te krijgen. We hopen dat we Runar deze zomer weer met wedstrijdritme in Friesland mogen verwelkomen", zegt technisch manager Gerry Hamstra over de verhuur.