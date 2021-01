Zendamateur Ureterp krijgt geen vergunning van gemeente: "Ik lig er 's nachts wakker van"

Terpstra laat het er echter niet bij zitten. "Ik ben al naar een bezwaarcommissie geweest. Het plan was afgekeurd, maar de commissie gaf me gelijk. De gemeente wilde toch niet, dus de vervolgstap was een rechtszaak. Ik ben naar de rechtbank gegaan. Die hebben me gelijk gegeven en tegen de gemeente gezegd dat ze een nieuwe beslissing moesten nemen binnen zes weken. Dat was in oktober en ik heb sinds toen niks meer gehoord. Dus ik heb weer met de gemeente en de rechtbank contact opgenomen. Nu willen ze extern onderzoek doen, daar wacht het nu op. De zes weken zijn in ieder geval al lang weer om. Ik hoop dat de gemeente op korte termijn meewerkt."