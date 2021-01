Cambuur Sjoernaal: Geen overwinning, wel een periodetitel

SC Cambuur had vrijdag een vreemde avond. Het verloor met 1-0 van FC Volendam, maar doordat Almere City gelijkspeelde, gaat de tweede periodetitel wel naar de Leeuwarders. Doordat Cambuur ook de eerste periode al won, gaat het prijzengeld (60.000 euro) en het nacompetitieticket nu naar nummer twee Almere City. Het bronzen schild, de prijs, werd vrijdag wel uitgereikt in het Cambuurstadion. Meer daarover en over de goede cijfers van Mitchel Paulissen in een nieuw Cambuur Sjoernaal.

Bekijk het Cambuur Sjoernaal hier: