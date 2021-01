In Grou kwam twee keer een auto in de sloot terecht door de gladheid

In Grou hebben zaterdagochtend twee glijpartijen plaatsgevonden. Aan de Grousterdyk raakte een busje op de kop in een sloot. De bestuurder heeft een nat pak opgelopen, maar kon het voertuig wel uit komen. Bij de J.W. de Visserwei raakte ook een auto van de weg: deze kwam tevens in een sloot terecht. Ook deze automobilist kon zelfstandig de auto verlaten, maar politie en ambulance zijn wel ter plaatse gekomen.