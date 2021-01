Leeuwarder Miniature People-community is al niet zo 'mini' mear

"Er zijn veel mensen die het doen, maar veel mensen nemen ze ook weer mee. Ik deed dat in het begin ook, maar nu laat ik ze staan. Ik heb er iets aan gekoppeld waar ik voor sta: een mooie route. Ik houd het echt bij Leeuwarden, ik ken de binnenstad op mijn duimpje en heb niet per se iets met een andere stad," vertelt Tilma.

Tilma kreeg in 2012 een aantal hersenbloedingen, dat heeft veel in zijn leven omgegooid. Hij fotografeerde veel. "Ik was aan het fotograferen bij de Nieuwe Wielen langs de waterkant, ik wachtte tot de zon op kwam. Toen dacht ik: wat doe ik hier eigenlijk zo 's ochtends vroeg nog. Ik fotografeer iedere keer hetzelfde. Ik wil wat nieuws fotograferen."

"Ik wilde er meer mee doen"

Hij ging op zoek en vond een project van Slinkachu. "Dat is een Engelse kunstenaar die wereldwijd poppetjes neerzet. Hij laat ze staan, zodat iedereen er naar op zoek kan gaan. Daarom heb ik in 2016 wat poppetjes gekocht, neergezet, gefotografeerd en weer meegenomen. Ik nam ze weer mee omdat ze wel flink wat geld kosten. Je hebt er ongeveer zes voor tussen de 12 en de 30 euro. In 2019 kreeg ik een uitnodiging voor Het Klokhuis om poppetjes neer te zetten zodat kinderen er naar konden zoeken. Dat ging niet door, maar ik wilde er wel meer mee doen. Daarna heb ik poppetjes geplaatst, zodat hier in Leeuwarden ook mensen konden zoeken."

Intussen volgen duizenden mensen de avonturen van de kleine poppetjes. "Ik heb een Facebookpagina voor het project, een website, en Twitter en Instagram. Mensen kunnen overal hun eigen foto's neerzetten en reageren." Soms worden er ook wel eens wat poppetjes meegenomen. "Er verdwijnt altijd wel iets, daar kun je niets tegen doen. Soms valt er ook wel eens eentje af. Kinderen zitten er ook graag aan, natuurlijk. Ik loop gewoon iedere week mijn rondje en veel mensen sturen ook wel een bericht als er eentje mist. Maar gelukkig gaat het ook vaak goed."