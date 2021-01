Omrop TIP: Nynke Laverman en Govert Geldof in Fryslân DOK

Het land zit opnieuw diep in de lockdown. In de serie 'De bergrede van het vlakke land' presenteert Fryslân DOK essays over de toekomst. In aflevering 3, eerder uitgezonden in juli 2020, is het woord aan zangeres Nynke Laverman en ingenieur Govert Geldof. Bart Kingma gaat met hen in gesprek voor de camera's van Albert Jensma en Jan Bensliman.