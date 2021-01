Potvis Vlieland onderzocht en verdeeld: onderkaak vrijdag al opgeruimd

Op Vlieland wordt zaterdag de potvis in stukken gesneden, die eerder deze week aanspoelde op het strand bij de Vliehors. Het dier is met grote machines verder het strand op gesleept, zodat de onderzoekers bij hoog water geen natte voeten krijgen. De onderkaak van de potvis is vrijdagavond al weggehaald met Rijkswaterstaat, omdat het roofgoed betreft.