Diverse kleine ongelukken in de provincie door de gladde wegen

Door de gladheid zijn er diverse kleine ongelukken geweest in de provincie. Zo zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongelijk bij de buurtschap Ureterper Vallaat in Drachten, waar meerdere scooters onderuit gingen. Op de rotonde bij de Lavendelheide moest een bestuurder van een scooter door ambulancepersoneel gecontroleerd worden na het vallen. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.