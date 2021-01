Winterwandeling Bantega doorgeschoven vanwege corona

De wandeltocht loopt anders zo'n tien kilometer om het dorp heen en daaromheen worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals muziek, toneel, koek-en-zopie en een markt. De Winterwandeling wordt georganiseerd door diverse verenigingen in het dorp, zoals Oranjevereniging Bantega, Iepenloftspul Bantega, toneelvereniging Op nij Feriene, Sjongersnocht, ijsclub De Polder en dorpscentrum SCC De Pomp.

"De organisatie van Winterwandeling Bantega gaat bekijken of de wandeltocht later in het jaar kan plaatsvinden. Wanneer hier meer bekend over is, laten we dit natuurlijk weten," zo schrijft Oranjevereniging Bantega op sociale media.