Code oranje voor Fryslân: waarschuwing voor ijzel en gladheid

In het noorden hebben diverse voertuigen last ondervonden van de gladheid. Zo raakte een automobilist vrijdagavond van de N31 bij Leeuwarden. De bestuurder belandde via een verkeersbordje in de berm.

Zout weggespoeld

Veel Friese gemeenten zijn bezig met het strooien van zout. Volgens de gladheidsbestrijding van gemeente Waashoeke kan er door de regenbuien op sommige plekken niet genoeg zout meer op de wegen liggen. Met name klinkerwegen kunnen verraderlijk glad zijn.

Ook op andere plekken in het noorden en noordoosten van het land kan er lokaal ijzel zijn: voor Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland geldt sinds zaterdagochtend ook code oranje. Het KNMI verwacht dat de gladheid in de loop van de ochtend weer verdwijnt.