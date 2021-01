Deskundige verwacht meer bevers in Fryslân

In de jaren waarin die eerste bever bij de Tsjûkemar in Fryslân omzwierf, heeft dit beest een anderhalve meter hoge beverborg gebouwd, van zo'n zeven meter groot. Dat gebeurde met takken, maar ook met veel modder. Op die manier blijft het binnen lekker knus en warm, voor het geval het echt winter wordt.

Ieder jaar wordt de borg groter gemaakt en dat gebeurt vooral 's winters. In de zomer zwerft het beest veel over de Friese meren. Op verschillende plekken is goed te zien dat er een bever is losgegaan op de bomen en takken. De bast en ook de takken van de zachte boomsoorten worden opgegeten. En om er bij te kunnen komen, kunnen ze soms een boom naar beneden halen.

Vakantiewoning

De bever in Makkum blijft veel meer op één plek. Dit beest is namelijk te vinden langs de IJsselmeerkust in het natuurgebied van It Fryske Gea. Deze bever bouwt ook geen borg, maar heeft onder water een hol gemaakt. Omdat de waterkering hier heel breed is, kan dat geen kwaad. Maar mocht de bever daar aan beginnen op een meer kwetsbare plaats, dan wordt hij verjaagd. Het hol zit vlak tegenover een vakantiewoning op recreatiecentrum De Holle Poarte.