Verlies tegen FC Volendam zuur voor SC Cambuur: "Er hoorde geen winnaar te zijn"

Teleurstelling over het verlies ook bij Mees Hoedemakers. Toch is de Cambuur-speler vooral trots dat ze opnieuw een prijs konden ophalen na de wedstrijd. "Het was een zware pot, dus ik zat even rustig op mijn stoeltje. Trots dat we dit met dit team hebben kunnen bewerkstelligen. De eerste periode gewonnen en nu ook nog de tweede. Natuurlijk jammer van vandaag, het is niet leuk dat we hier nu verliezen. Dat hadden we ook zeker niet gewild. Maar we mogen zeker trots zijn op deze prestatie, om de eerste en tweede periode allebei te winnen."

Cambuur staat nog steeds ver voor op de andere clubs. "Maar we willen natuurlijk elke wedstrijd winnen", verzucht Hoedemakers. "Dit verlies had niet gehoeven, maar we moeten door. We gaan ook door."

Volgende week zondag komt Cambuur weer in actie. Dan staat de uitwedstrijd tegen NEC op het programma.