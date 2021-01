Tûmba-directeur Antolovic vertelt in een webinar over haar leven in oorlogstijd in Kroatië

Mirka Antalovic werd geboren in een klein stadje in het noorden van Bosnië. Maar haar onbezorgde jeugd werd in 1992 door de oorlog bruut verstoord. Al vroeg in de oorlog besloot haar moeder daarom te vluchten. Nadat ze enkele weken in een schuilkelder hadden doorgebracht, kwamen ze via Slovenië terecht in de Kroatische kuststad Pula. Daar zou Antalovic een jaar wonen, voordat ze uiteindelijk naar Nederland kwam.

Foto

In Pula maakte Antalovic ook een foto van zichzelf. Die foto heeft ze na het nieuws over de aardbeving op Facebook gezet, met daarbij het verhaal over de foto en over haar tijd in het land. "Deze foto was het einde van een onbezorgde jeugd en het begin van even een onzeker bestaan totdat we in Nederland kwamen", zegt Antalovic.

De band met Kroatië is nog altijd groot, zegt Antolovic. Ze trouwde er, heeft er schoonfamilie wonen. "Door een beslissing van mijn moeder woon ik niet daar, maar hier. Ik heb geluk gehad, ik had net zo goed een van hen kunnen zijn", zegt ze. Ze vult aan: "En dan niet zo cliché als van 'ik had daar geboren kunnen worden'. Maar de kans was heel groot dat ik een van deze mensen was op dit moment. Dat hakte erin."

Webinar

Om nu meer over de geschiedenis van het land te kunnen vertellen, houdt Antolovic op 14 januari een webinar. "Ik krijg vaak te horen: ik wil meer weten over de geschiedenis, weten hoe het daar zit. Maar die geschiedenis is niet even bij een kopje koffie uit te leggen. En al helemaal niet met een persoonlijk verhaal erbij, want dat is niet iets waar je even leuk over praat."

Ook wil ze iets doen voor de mensen die slachtoffer zijn geworden van de aardbeving. Zij en haar man helpen nu twee gezinnen die hun huis compleet zijn kwijtgeraakt door de natuurramp. Voor deze families wil ze graag geld inzamelen.