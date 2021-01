SC Cambuur verliest in eigen huis van FC Volendam, maar wint wel periodetitel

De eerste kans van de wedstrijd kwam in de vijfde minuut voor de bezoekers, en dat was direct een heel grote kans. Verdediger Joris Kramer verspeelde de bal aan Samuele Mulattieri, maar hij kon het buitenkansje net niet benutten. Het schot van de Internazionale-huurling ging via de buitenkant van de paal naast.

De eerste schietkans voor de Leeuwarders was voor Doke Schmidt. Hij kon met een 'zwabberbal' keeper Joey Roggeveen net niet verrassen. Beide ploegen maakten in de eerste helft veel fouten en dat leverde aan beide zijden kansen op. Ook de aanvallers van beide partijen waren niet scherp en dus bleef de eerste helft doelpuntloos.

Mühren op de paal

Ook in de tweede helft was het zoeken voor Cambuur en Volendam. De eindpass was vaak niet goed, waardoor de aanvallers niet in scoringspositie kwamen. Clubtopscorer Robert Mühren kwam dat pas in de 74e minuut wel een keer, maar oog in oog met Roggeveen schoot hij de bal op de paal.

De Volendammers trokken uiteindelijk aan het langste eind. In de slotfase kon Mulattieri van dichtbij binnenschieten. In de blessuretijd probeer Cambuur nog wel om op gelijke hoogte te komen, maar tot serieuze mogelijkheden zou het niet meer komen.

Periode

Ondanks het verlies kreeg Cambuur na de wedstrijd wel het Bronzen Schild voor de tweede periode uitgereikt. De Leeuwarders pakten, net als in de eerste periode, de meeste punten. Het prijzengeld en het bijbehorende play-offticket gaat echter naar Almere City FC, omdat die prijs maar één keer in het seizoen naar een ploeg kan gaan.

De ploeg van Henk de Jong staat ook nog steeds bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met nummer drie De Graafschap is echter wel drie punten kleiner geworden, van elf naar acht. Almere staat op de tweede plek met twee punten minder dan Cambuur.