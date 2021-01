Onderwijsschip Wylde Swan na dagen toegelaten tot Caribische eilandengroep

Het Caribische land is moeilijk bereikbaar en hanteert een streng protocol voor binnenkomers. "Dat heeft als voordeel dat ze hun grenzen heel goed kunnen bewaken", vertelt directeur Christophe Meijer fan Masterskip/Wylde Swan. "Dat is dit jaar heel gunstig met corona, en die grenzen bewaken ze ook echt met hand en tand. Je moet ongelooflijk veel testen inleveren en informatie aanleveren van tevoren. Er wordt heel veel gepraat en er komen dokters aan boord om te kijken of het allemaal goed is."

De eilandengroep telde het afgelopen jaar in totaal 149 coronabesmettingen. Na een allerlaatste test moesten de opvarenden van de Wylde Swan nog vijf dagen wachten, terwijl ze de uitslag al hadden dat niemand aan boord corona had. Nu kunnen ze dan eindelijk op onderzoek uit.

De leerlingen duiken onder andere in de geschiedenis van het land. "Dat de grootste vulkaan op dit moment activiteit vertoont, is een interessante bijkomstigheid voor onze varende school", zegt Meijer. "Verder zijn er plekken waar veel te leren valt, die er ook nog eens fantastisch uitzien."