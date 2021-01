Siem de Jong maakt debuut bij SC Heerenveen tegen Fortuna Sittard

Johnny Jansen moet in ieder geval twee spelers van de A-selectie missen vanwege corona. Vanwege privacyredenen maakte de club niet bekend wie dat zijn. Zaterdag komt de uitslag van de laatste tests. Er zouden nog meer besmettingen bij kunnen komen.

Fortuna Sittard

Fortuna staat op de 13e plek. Uit de laatste vier wedstrijden voor de winterstop haalden de Limburgers maar liefst 10 punten. Zo won de ploeg van Willem II, Heracles Almelo en RKC Waalwijk, en speelde het met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht.

"Ze spelen wat volwassener dan aan het begin van het seizoen. Hun speelplan is herkenbaar en ziet er heel aardig uit. Er is veel beweging op het middenveld en Flemming zorgt voor de diepgang. Polter is een sterk aanspeelpunt en Semedo heeft veel snelheid. En dan is er nog Cox, die graag opkomt en z'n doelpuntjes meepikt", zo analyseert Jansen.

Actief op de transfermarkt

Sinds afgelopen maandag is de transfermarkt weer open en SC Heerenveen is behoorlijk actief. Nadat eerder Siem de Jong, doelman Ariel Harusk, Tibor Halilovic en Syb van Ottele zijn vastgelegd. heeft technisch manager Gerry Hamstra nu zijn oog laten vallen op de Zweedse linksback Rami Kaib.