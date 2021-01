Op Vlieland aangespoelde potvis wordt onderzocht: "We willen ziekte uitsluiten als oorzaak"

IJsseldijk zal met studenten Diergeneeskunde sectie verrichten op de potvis. Volgens haar is het een mooie kans om onderzoek te doen. "Iedere walvis is een buitenkans. Grote walvisstrandingen zijn nog steeds best wel uniek. Wij krijgen één, twee keer die kans en soms gaat het om dieren die aanspoelen, maar al langer dood zijn en dus al rot zijn. Een heel vers exemplaar als deze is dan veel mooier, daar kunnen we veel meer aan zien en ook veel meer mee doen."

De potvis wordt zaterdag in stukken gesneden om het vervoer en het onderzoek makkelijker te maken. De onderzoekers helpen de mensen die het dier moeten bergen. "De aannemer neemt groffer materiaal mee en dan gaan we het dier in hapklare brokken in destructiebakken plaatsen, zodat het uiteindelijk verwerkt kan worden bij de destructie. Ja, het wordt groene energie, dat is wat er mee gebeurt."

De onderzoekers willen weten wat de oorzaak is geweest van het aanspoelen van de potvis op Vlieland. "Ging het om een gezond dier of een dier dat misschien ziek was. Dat hij daarom hier kwam liggen. We willen ziekte uitsluiten als oorzaak", zegt IJsseldijk. Ook wordt er gekeken of het dier plastic in de maag heeft.