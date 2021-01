2020 was het warmste jaar ooit in Europa, maar Friese natuur staat te springen om vorst

Afgelopen jaar was het met 11,7 graden gemiddeld 0,4 graden warmer dan in 2019. Dat was het oude recordjaar. 2014 blijft echter nog altijd het warmste Friese jaar ooit. Daar blijft 2020 nog met 0,1 graden onder zitten. Maar de laatste jaren zijn er wel allemaal records.

"Dat zegt dat we steeds meer extreme weersomstandigheden krijgen", zegt weerman Piet Paulusma. "Een hittegolf in augustus en bakken water in december, daar moet je dan aan denken. Maar dat betekent niet dat er nooit meer vorst komt, want we verwachten de komende maanden nog wel wat."

Voor Staatsbosbeheer komt dat goed uit; dan kunnen ze de wei klaarmaken voor het komend voorjaar.