Fryslân heeft nog coronavaccins: zorgmedewerkers die een prik willen, kunnen zich melden

Volgens de GGD zijn er ongeveer 14.000 medewerkers in de Friese verzorgings- en verpleeghuizen werkzaam. De helft daarvan (7.000) heeft een uitnodiging gekregen voor een inenting in het WTC Expo in Leeuwarden. Eerder op de dag meldde de GGD dat zo'n 3.600 mensen zich gemeld hadden voor een vaccinatie. Volgens een woordvoerder zijn dat er inmiddels een kleine 6.000.

Zorgmedewerkers uit andere regio's kunnen ook een afspraak maken in Fryslân. Als die zich hier aanmelden omdat er in de eigen regio geen ruimte meer is, bestaat de kans dat er straks voor de Friese zorgmedewerkers geen ruimte meer is, ook wanneer ze wel een uitnodiging voor een vaccinatie hebben gekregen. Volgens de GGD is de animo voor het vaccin in het hele land groot.