Goudzwaard: Friese fractie 'Forum' weet nog niet hoe het verder moet

"We zoeken nog een werkzame vorm voor onze fractie", zegt Maarten Goudzwaard in It Polytburo. Dat Jousma terug is gegaan naar de nationale fractie van Forum voor Democratie, zag hij wel aankomen, zegt hij, maar het zorgt niet voor verdeeldheid in de Staten. "We hebben altijd mooi samengewerkt", zegt Goudzwaard, "En we zien genoeg aanknopingspunten om met elkaar door te werken. Het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie is in de basis goed."

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 was Forum voor Democratie de grootste winnaar. Als nieuwkomer kreeg de partij meteen zes zetels, en daarmee was de partij de één-na-grootste van de provincie.