Videodagboek: Hoe verliep de start van de vaccinatie bij ziekenhuis Tjongerschans?

Na het MCL in Leeuwarden is vrijdag ook bij de andere drie Friese ziekenhuizen, Tjongerschans, Nij Smellinghe en Antonius, de eerste prik tegen het coronavirus gezet bij het personeel. Een dag waarnaar veel medewerkers hebben uitgekeken. Elco Spoelstra van Tjongerschans in Heerenveen nam ons voor zijn videodagboek mee achter de schermen van het ziekenhuis. In totaal worden daar meer dan tweehonderd mensen gevaccineerd.