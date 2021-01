Sjinkie Knegt wel, Daan Breeuwsma niet naar EK shorttrack

"Heel vervelend"

Breeuwsma baalt dat de jongere schaatsers op de relay de kans krijgen. "Ik snap het idee erachter wel, maar naar mijn idee is het EK een titeltoernooi en daar moet gewoon je sterkste groep naartoe", vertelt de routinier. Sinds hij in 2008 bij de nationale selectie zat, heeft hij nog nooit een EK gemist. Dit wordt zijn eerste: "Het is heel vervelend. Zeker in zo'n seizoen met bijna geen wedstrijden, je wilt een mooie wedstrijd schaatsen."

Over twee maanden is in Nederland bovendien ook nog het wereldkampioenschap. Wat betekent dit dan voor de WK-selectie? "Ze zeiden dat ik er zeker bij had gezeten als het het WK was geweest. Maar daar kan ik nu niet zoveel mee. Je moet ook maar afwachten of dat wel door gaat", laat een teleurgestelde Breeuwsma weten.