Man uit Kollumerzwaag (28) rijdt met drugs op en veroorzaakt ongeluk

De fietser kwam er goed voor weg, maar de automobilist was doorgereden. Een half uur later werd hij staande gehouden in De Westereen. Met een speekseltest kwam de politie erachter dat hij onder invloed was van amfetamine. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De man heeft een rijverbod voor een dag gekregen en een proces verbaal omdat hij doorreed na een ongeluk.