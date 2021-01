Nog nooit zoveel coronabesmettingen op één dag

Het hoogste aantal besmettingen op een dag was 318, dat werd gemeld op 20 december.

Meeste besmettingen in Súdwest

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân, namelijk 62. Daarna volgt Leeuwarden (42). In het Noordoosten van de provincie zijn in verhouding ook veel nieuwe besmettingen: 34 in Dantumadiel en 30 in Noardeast-Fryslân.

Op Terschelling waren het, na een extreme week, nu minder: twee.

In Fryslân zijn vier nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus, in de gemeenten Smallingerland, Dantumadiel, Súdwest-Fryslân en Noardeast-Fryslân. Er zijn ook vier Friezen in het ziekenhuis beland met corona: inwoners van Opsterland, Tytsjerksteradiel, De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân.

Landelijk meer dan gemiddeld

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uren 8.169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er minder dan donderdag, maar wel meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, toen er alle dagen zo'n 7.700 besmettingen bijkwamen.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):