Hengstenkeuring drie dagen live te volgen bij Omrop Fryslân

De Hengstenkeuring in Drachten is drie dagen live te volgen bij Omrop Fryslân. Het evenement is op 14, 15 en 16 januari, maar door de coronamaatregels kan er geen publiek bij zijn. Bij ons is het echter rechtstreeks te zien: online zijn er livestreams in meerdere talen en de finaledag is volledig op televisie te zien.