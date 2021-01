Zorgen bij politiek over zwembaden in Noardeast-Fryslân

De partij Sociaal in Noardeast-Fryslân maakt zich zorgen over de zwembaden in Noardeast-Fryslân. Zo kwam donderdag het bericht dat het zwembad in Burdaard kopje onder dreigt te gaan, maar ook andere zwembaden hebben het moeilijk. De fractie van de partij heeft donderdagavond vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.