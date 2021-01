Commissaris Brok zet kritische noot bij coronabeleid Den Haag

'Rijksheer' Brok deed zijn toespraak vanuit de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden: "Op 3 maart is het 125 jaar geleden dat commissaris van de Koningin Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten deze Statenzaal opende. Nog altijd een van de mooiste monumentale ruimten in onze provincie. Dit is de plek waar ons provinciale parlement, de Provinciale Staten, de besluiten over de toekomst van onze provincie neemt," zei Brok.

Hij besloot zijn toespraak met een nieuwjaarswens: "Uit naam van het college van Gedeputeerde Staten wens ik u voor het nieuwe jaar gezondheid en geluk toe. Vanuit mijn persoonlijke perspectief: zegen. Ik hoop dat wij elkaar in 2021 weer fysiek mogen ontmoeten in de provincie die ons verbindt."