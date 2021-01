Vrijdagmarkt over de oproer in de VS: "Zoiets kan hier ook gebeuren"

De poelier wees ook op de oproer met de jaarwisseling in sommige plaatsen. Anderen denken juist dat we hier veel te nuchter zijn en dat het niet in onze volksaard zit. "De mentaliteit hier is echt anders, hoor!"

Een ander noemde als voorbeeld van uitbarstingen hier de boerenprotesten waarbij bijvoorbeeld in Groningen de deur van het Provinciehuis werd geforceerd. Ook andere vormen van woede onder de bevolking zoals de toeslagenaffaire, de aardbevingen in Groningen en de steeds groter wordende verschillen tussen arm en rijk werden genoemd: zaken waar burgers boos om zijn. "Het is de frustratie van het niet gehoord worden. Dan roep je al gauw: ze doen maar wat, bij die overheid...".

Toch was de meerderheid van mening dat het hier nog wel zal meevallen. "Maar let op, de democratie hier kan ook kapot, natuurlijk!"