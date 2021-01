Dodelijk steekincident Oppenhuizen in april voor de rechter

De man zou zijn vrouw met een mes hebben doodgestoken. Zijn advocaat vertelde op een eerdere proforma-zitting dat het steekincident na een ruzie heeft plaatsgevonden. De verdachte heeft goed meegewerkt aan het politieonderzoek.

Hij was vrijdag zelf niet naar de rechtbank gekomen. Hij werd ook niet via een videoverbinding gehoord, de videoruimte in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Vught, waar hij momenteel verblijft, was niet beschikbaar. Behalve de zittingsdatum viel er ook niets te bespreken. Het politieonderzoek is afgerond, het wachten is op de psychologische rapporten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte verlengd.

De man woonde al zo'n vier jaar in Oppenhuizen. Zijn vrouw (31) en twee kinderen (9 en 7) kwamen in december 2019 vanuit Eritrea bij hem wonen. Volgens zijn advocaat blijkt uit verklaringen van bekenden dat het "eigenlijk een heel normaal gezin" was. De man ontvluchtte Eritrea omdat hij als dienstplichtige het leger had verlaten. Hij zou gemarteld zijn.