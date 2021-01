Van Ottele tekent contract tot halverwege 2024 bij SC Heerenveen

Van Ottele is dit seizoen definitief doorgebroken bij NEC. De jeugdinternational speelde in totaal negen wedstrijden voor de nummer 5 van de eerste divisie. Eerst als middenvelder, later werd Van Ottele vooral gebruikt als centrale verdediger. De laatste dagen trainde Van Ottele al niet meer met de NEC-selectie, omdat trainer Rogier Meijer vond dat hij te veel met zijn hoofd bij een transfer was.

Contract tot halverwege 2024

Van Ottele is aan het eind van dit seizoen transferfrij, Heerenveen had ervoor kunnen kiezen om hem pas in de zomer op te pikken. Omdat hij nu per direct de overstap maakt, betaalt Heerenveen een kleine transfersom aan NEC. De jeugdinternational tekent in het Abe Lenstra stadion een contract tot halverwege 2024.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met het vastleggen van Van Ottele. "Syb stond al een tijdje bij ons op de radar. Hij is een talentvolle, moderne en veelzijdige verdediger die ook goed aan de bal is. We zien in hem iemand die zich bij ons verder kan ontwikkelen en uit kan groeien tot een vaste waarde. We zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen", zegt Hamstra op de website van Heerenveen.