College Heerenveen: "Eigenaar schietbaan Katlijk had van vervuiling kunnen weten"

Die conclusie roept bij Age Hartsuiker van Heerenveen Lokaal en Retze van der Honing van GroenLinks de vraag op wat er dan precies is gesaneerd. Van der Honing: "Daar wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid over krijgen. Want er zitten loden kogels in de grond. Wat is het effect op de waterkwaliteit?"

Die vraag heeft ook Age Hartsuiker. Hij wil hij weten hoe het kan dat er in het verleden kon worden geschoten zonder dat de gemeente daar zelf van wist. Hartsuiker: "Er wordt nu gezegd dat er in een gemeente altijd wel iets kan plaatsvinden dat illegaal is. Maar dit gaat om het schietterrein van de politie." Van der Honing sluit zich daar bij aan: "Dat is wel ondenkbaar. Dan heb je je taak als toezichthouder niet goed uitgevoerd."

Erop gewezen door ambtenaren

Voor de gemeente Heerenveen is helder dat er niets hoeft te veranderen aan de situatie van nu. Omdat er een natuurbestemming op de grond ligt kan het niet worden gebruikt als kinderspeelterrein. Dat is in strijd met de regels. Volgens de gemeente is De Vries daar in het verleden op gewezen door ambtenaren van de gemeente.