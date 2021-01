Een marathon voor KiKa na overlijden neefje: "Zo kan ik iets doen"

Na het overlijden van Berend aan de gevolgen van kanker, eind oktober, heeft de marathon voor Sietsma even op een laag pitje gestaan, vertelt hij. "Maar aan de andere kant heeft het ook flink bijgedragen aan het verwerken van het verdriet. Hardlopen kan ook een mogelijkheid zijn om je tranen mee te dragen. In die zin is het voor ons zelf, maar ook voor onze teamleden, een hele mooi manier om bezig te zijn, ook met de eigen gezondheid."

Wereldrecord op de loopband

Het team zelf is volgens Sietsma een 'gemêleerd' gezelsschap, maar er is één die eruit springt, aldus hem. "Voor haar was 42 kilometer niet genoeg. Hinke Schokker heeft het initiatief genomen, zij zei: "Kunnen we ook een wereldrecordpoging doen?" Ze gaat op 10 april, de zaterdag voor de marathon in Eastermar een aanval doen op het wereldrecord 100 kilometer op de loopband."

Dat wereldrecord staat op dit moment op zo'n 8,5 uren. "Het is een hele ambitieuze tijd, want dan moet je 2,5 marathon lopen in zo'n 8 uren. Dat is niet voor veel mensen weggelegd", aldus Sietsma.