3.600 Friese zorgmedewerkers willen vaccin

De afgelopen week zijn 234 zeventigplussers getroffen door het virus, een stijging van 11 procent. In verpleeg- en verzorgingshuizen raakten 105 bewoners besmet, net iets meer dan in de weken ervoor. Het aandeel van de groepen tussen 40 en 60 jaar daalde.

Britse variant

De besmettelijker Britse variant van het virus die vorige week bij een inwoner van Fryslân is geconstateerd, is niet verder aangetroffen in de provincie. Het is nog onduidelijk hoe deze persoon besmet is geraakt. "Een verband met Engeland is niet aangetroffen. We kunnen de bron nog niet vinden", verklaart De Graaf.

"We wachten op de uitslag van sequencing, dan duiken we in een monster om te zien hoe het 'dna' van het virus eruitziet. Dat is ingewikkelder dan gewoon positief of negatief."

Effect vaccinatie nog niet duidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk of iemand die gevaccineerd is tegen het coronavirus anderen nog kan besmetten zonder zelf ziek te worden. De komende tijd moet hier meer helderheid over ontstaan. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer duidelijk wordt. "Iedere week leren wij weer meer en dan passen we onze strategie aan", legt De Graaf uit.