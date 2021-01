Coronabesmettingen op Terschelling door groepsvorming eilander jongeren

De groep bestond uit 16 personen in de leeftijd tot 25 jaar. Een van hen had het coronavirus en heeft de anderen in de groep besmet. "Het is bekend dat het een groep jongvolwassenen is geweest die bij elkaar zijn gaan zitten. Eén van hen was positief en daarna is de groep besmet geraakt," zegt Van de Pol.

Zorgelijk

"Het is heel erg zorgelijk," zegt de burgemeester. "Waar ik wel een groot compliment voor wil geven is dat ze direct in quarantaine zijn gegaan. Er is een bron- en contactonderzoek opgezet, veel mensen zijn getest. Ik ben blij met de inzet, maar het is heel zorgelijk. Heel Nederland was corona-moe, ik begrijp dat het niet leuk is. Maar als we zo gaan doen is het het van de dam."

Volgens GGD Fryslân-directeur Margreet de Graaf heeft de jeugd elkaar opgezocht op het Waddeneiland. "Het is te verklaren. Zij hebben het meeste last van het isolement, maar het minste van het virus." De jongeren nemen dus bewust een risico. "Maar ze kunnen wel de ouderen besmetten. Daarom roep ik hen op tocht nog even vol te houden."

"Het leeft ontzettend"

Volgens Van de Pol leeft het ontzettend op Terschelling. "In de kerstperiode komen duizenden bezoekers naar het eiland, maar dit is echt iets van het eiland zelf. Het heeft niets te maken met toerisme. En zestien mensen ziek in zo'n kleine gemeenschap, dat is heel veel."

Toch houdt men vast aan de landelijke maatregelen. "Die zijn al erg streng. Er wordt goed gecontroleerd en gehandhaafd. Maar de schrik zit er wel in. Er wordt niet achter de voordeur gekeken, dat doen we niet. Maar wel als mensen in groepjes over het strand lopen of door de straat. We moeten de schouders eronder zetten om het onder de duim te krijgen."

De Stilen

Ook in verzorgingshuis De Stilen zou mogelijk corona zijn geweest. Een afdeling was daar gesloten. "Zover ik weet zou die afdeling nu weer open zijn", vertelt Van de Pol. "Het was een hele grote zorg, want het is een groep kwetsbare ouderen. Maar ik heb vandaag gehoord dat geen van de cliënten positief getest is."

Het aantal coronabesmettingen in de provincie stabiliseerde de afgelopen week, behalve op het eiland Terschelling.