Hoogste aantal coronapatiënten in Friese ziekenhuizen tot nu: 102 mensen

Tot nu toe was het hoogste aantal patiënten in het ziekenhuis op een niet ic-bed 66, maar dat is dus toegenomen tot 72. Ook het aantal patiënten op de intensive cares is hoog, enkel op maandag ging eht ook al om 30 patiënten.

In Fryslân, Groningen en Drenthe liggen in totaal 236 coronapatiënten in het ziekenhuis. 75 van hen komen uit andere regio's.