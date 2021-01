ChristenUnie heeft zorgen over Fries erfgoed door provinciaal beleid

Met minder of geen subsidie is het volgens de fractie lastig om een collectie met Fries erfgoed op een goede manier te bewaren voor de toekomst. "Het lijkt een weeffout in het nieuwe beleid; de bewaarfunctie van deze musea is kennelijk over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat wij als Friese samenleving nadenken over wat wij willen bewaren en op welke wijze wij dat doen", zo laat de fractie in een verklaring weten.

Erfgoed verloren

Volgens Van der Pol zou het zeer jammer zijn als er belangrijk erfgoed verloren gaat. "Het is belangrijk dat wij als Friese samenleving nadenken over wat wij willen bewaren en op welke wijze wij dat doen," zo laat hij weten. Het gaat onder meer om het Fries Landbouwmuseum, het Fries Scheepvaart Museum en Natuurmuseum Fryslân.