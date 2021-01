Eerste coronavaccinaties gezet in Tjongerschans, Nij Smellinghe en Antonius

IC-verpleegkundige Marijke van der Molen was de eerste medewerker van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen dat het vaccin tegen het coronavirus kreeg toegediend. Ze zegt opgelucht te zijn dat het eindelijk zo ver is: "Ik ben blij dat we nu eindelijk wat kunnen doen om dit grillige virus te voorkomen in plaats van de akelige gevolgen te bestrijden."