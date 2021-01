Leerlingopvang Damwâld bomvol met lockdown: "Dit schiet het doel voorbij"

Er komen zoveel kinderen dat de school bijna wel weer open kan. Vaders en moeders met vitale beroepen mogen hun kinderen naar de noodopvang brengen en ook kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn welkom. Het kost veel inzet, zegt schooldirecteur Alie Rienks.

"We maken een rooster en we kunnen misschien ook nog wel studenten inzetten. Maar het doel van de lockdown is: zo weinig mogelijk mensen in de school. Dus hoe meer kinderen we krijgen, hoe meer leerkrachten er op school moeten komen. Dan schiet de hele lockdown z'n doel voorbij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Leerkrachten voelen zich minder veilig

Bovendien voelen leerkrachten zich minder veilig met al die drukte. Helemaal nu de Britse mutatie van het virus opduikt, die voor kinderen besmettelijker is. Het zijn met name ouders uit riskantere beroepsgroepen, zoals de zorg, die hun kinderen in de noodopvang hebben.

"We hebben ook een leerkracht met een onderliggende aandoening," zegt Rienks. "Voor dat soort mensen is het extra spannend."