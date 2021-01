Inbraak bij Zwemcentrum Kollum: vernielingen en spul meegenomen

Bij Zwemcentrum Kollum is er in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. Medewerkers van het zwembad hebben ontdekt dat er een laptop en een muziekbox zijn gestolen. Ook is er sprake van vernieling. De daders zijn aan de achterkant van het zwembad door de steeg binnengekomen, door een rooster in een deur open te breken.