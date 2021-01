PvdA Weststellingwerf blijft ook bij nieuwe raadsverkiezingen onder SDW-vlag

De partij is in 2017 opgericht tegen de versnippering in de gemeenteraad. Onder de naam SDW doen de partijen mee aan de verkiezingen om gezamenlijk sterker te zijn.

"Na een uitgebreide en vruchtbare discussie hebben de leden unaniem besloten door te gaan met SDW. De PvdA'ers zien veel van hun programmapunten terug in SDW en vinden dat de fractie van SDW deze in de gemeenteraad helder en duidelijk over het voetlicht brengt," zo laat de PvdA-afdeling weten.