Gemeenten bieden inwoners gratis cursus politiek aan

In vijf avonden vertellen de gemeenten geïnteresseerden alles over democratie en politiek. Daarbij komen de raadsleden, burgemeesters en griffiers van verschillende gemeenten aan bod. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten met vragen over hoe inwoners een actieve rol kunnen aannemen; welke taken de gemeente heeft en welke het Rijk; wanneer het college aan zet is en wat precies de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn.

De eerste avond geldt als introductie, op de tweede bijeenkomst gaat het specifiek over hoe de gemeente en haar besluitvorming werkt. Op de derde bijeenkomst wordt de gemeenteraad behandeld. De vierde staat in het teken van 'overtuigend debatteren' en op de vijfde avond gaat het over gemeentefinanciën en de raadsvergadering.

Samenwerken

"We willen als gemeenten met inwoners samenwerken in de lokale democratie en hen kennis laten maken met de politiek", legt Lammy Roest, griffier van de gemeente Heerenveen, uit. "Wellicht als opstapje naar deelnemen aan de politiek. Fracties en partijen zijn altijd op zoek naar nieuwe leden."

De vijfde avond, de raadsvergadering, wordt mogelijk later in het jaar gegeven. "Het is veel leuker om bij een fysieke raadsvergadering aanwezig te zijn en elkaar te spreken, dus mogelijk doen we die later", zegt Roest.

De gratis training is digitaal te volgen en wordt gegeven op woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur; op 17 februari, 3 maart, 10 maart, 24 maart en 7 april. Mensen die willen meedoen, kunnen zich tot 29 januari online opgeven.