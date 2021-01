Onderzoekers onderweg naar Vlieland om aangespoelde potvis te ontleden

De potvis ligt vrijdagochtend nog altijd op het strand van Vlieland. Het was even de vraag of er geld beschikbaar zou zijn voor onderzoek naar de doodsoorzaak, maar inmiddels is het gelukt om budget vrij te maken, vertelt Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat: "Onderzoekers van de universiteit van Utrecht zijn nu onderweg om de potvis te ontleden en de doodsoorzaak te achterhalen."

Stichting SOS Dolfijn zei donderdag dat het waarschijnlijk gaat om een potvis die de weg kwijt is geraakt tijdens zijn tocht naar het zuiden, en zo in de Noordzee is beland. In deze tijd van het jaar migreren mannetjes van het noorden naar het zuiden. Soms nemen ze daarbij de verkeerde afslag. Zo'n verkeerde afslag heeft voor de dieren bijna altijd de dood tot gevolg.

Lastig te bereiken

Als de onderzoekers de potvis hebben ontleed, ruimt Rijkswaterstaat het materiaal op. Dat is volgens Witting nog een hele klus, omdat het dier op een plek ligt die lastig te bereiken is en de potvis ook nog flink wat weegt. "Het dier is 14 meter lang en twee meter in doorsnee. We schatten dat er 17 tot 20 ton aan materiaal ligt. Het klinkt misschien een beetje raar om het zo in getallen te benaderen, maar daar moet je toch rekenschap mee houden, wil je hem op een goede manier afvoeren." Het afvoeren zal een aantal dagen in beslag nemen.

"Geen trekpleister"

Het dier laten liggen en overlaten aan de natuur, zoals wordt gedaan met de vinvis op de Rottumerplaat, is geen optie. "Op de Rottumerplaat is er geen bewoning en geen toegang voor mensen." Vlieland is oefenterrein voor Defensie en de plek waar de potvis ligt, is vrij toegankelijk voor bezoekers. "Het moet geen trekpleister worden. We zijn als overheden wel bezig om af te stemmen waar deze dieren naartoe kunnen om ze wel te laten vergaan."