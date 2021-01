UPDATE: Politie zoekt getuigen van uitbranden camperbusje in Drachten

Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al in lichterlaaie. De garage en een houten opslaghok ernaast dreigden ook in vlammen op te gaan, maar de brandweer kon dat voorkomen. In de bus lag nog een gasfles, die uit de wagen is gehaald en daarna gekoeld.

Het forensisch team van de politie is vrijdagochtend langsgekomen om bij daglicht onderzoek te doen op de plek waar het busje stond. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien om contact op te nemen met die politie.

Het busje is inmiddels afgevoerd. Er raakte niemand gewond bij de brand.