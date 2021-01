Vertalingen concert Er reed een trein naar Sibibor gepresenteerd in Joure

Het concert werd gespeeld door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, dat onder leiding staat van Jouster Jan Vermaning. Hij nam ook het initiatief voor de vertalingen. Donderdag werden de ondertitelingen in het Nederlands, Duits, Engels en Pools gepresenteerd. Ook werd er een versie voor doven gemaakt. Ze zijn gratis te downloaden.

Ook zijn er Engelse, Duitse en Poolse versies van het lespakket over het leven van Jules Schelvis gemaakt. De presentatie was in de Hobbe van Baerdt Tsjerke, waar het Nationaal Symfonisch Kamerorkest is gevestid.

Schelvis, geboren in Amsterdam, kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog zeven verschillende concentratiekampen terecht, waaronder het Poolse vernietigingskamp Sobibor. In 2012 bracht hij het boek Er reed een trein naar Sobibor uit. In 2013 werden het concert en lespakket gemaakt over zijn verhaal.