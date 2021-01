Kwetsbaar maar pas later een coronaprik: "Als ik het virus krijg, is mijn overlevingskans klein"

"Eerst was het zo dat mijn groep, die van 60-plus met een medische indicatie, als tweede aan de beurt was. Maar toen begon de lobby van een aantal organisaties en dan ben je meteen bijna laatste", verzucht Akke. We bellen met haar, want het liefst blijft ze op grote afstand van andere mensen. "Ja ik ben echt bang dat ik ziek wordt van corona. Mijn artsen hebben me daar goed voor gewaarschuwd. Als ik het krijg, dan is de kans dat ik het overleef klein."

De Gezondheidsraad was helder in het eerste advies, van eind november. Mensen van boven de 60 met een medische indicatie moesten als eerste in aanmerking komen voor een vaccinatie. Het kabinet besliste echter anders. Na een lobby van de ziekenhuizen is medisch personeel dat werkt met coronapatiënten als eerst aan de beurt, gevolgd door medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap. Het doel is om zo de werkdruk in de zorg te verlagen.

Kleinkinderen weer zien

Akke en de anderen uit die groep zijn nu pas vanaf eind maart aan de beurt. "Wat dan zo krom is, is dat iemand van bijvoorbeeld 59 met astma eerder een prik kan krijgen", zegt Akke. "Die mensen kunnen soms nog gewoon een marathon lopen. Wij kunnen de deur niet uit."

Ze doet dan ook de oproep om de groep thuiswonende ouderen toch eerder te vaccineren als dat half mogelijk is. "Dat geeft mij en duizenden anderen de mogelijkheid om weer een beetje veiliger naar buiten te gaan." Maar, veel belangrijker nog voor Akke en haar man Wiebe: de kleinkinderen zien. "Ik mis ze verschrikkelijk. Ik word er emotioneel van als ik eraan denk. Deze zomer zaten we in de tuin op grote afstand. Ik wil ze gewoon zo graag kunnen knuffelen."