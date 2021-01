Opgeknapt woonwagenkamp Drachtstercompagnie moet in augustus klaar zijn

De wens voor een definitieve plek in Smallingerland bestaat al lang. In 2018 demonstreerden woonwagenbewoners met spandoeken. Toen al kwam Smallingerland met 800.000 euro over de brug om uit te zoeken wat de beste plek is voor de woonwagens. Het oude woonwagenkamp in Drachtstercompagnie lijkt het meest geschikt te zijn.

De gemeente geeft aan niet verantwoordelijk te zijn voor de huisvesting zelf, maar alleen voor het klaarmaken van de grond voor de bouw. Woningbouwcorporatie WoonFriesland zal in samenwerking met de gemeente het woonwagenkamp realiseren. "Wij zijn in gesprek met de bewoners over hun wensen", zegt woordvoerder Annemarie Voortman van WoonFriesland.

Toch wordt er door de gemeente ook nog gekeken naar een kleinere locatie in Drachten zelf. Daarvoor moet echter eerst het bestemmingsplan aangepast worden. In augustus dit jaar moet het 'nieuwe' woonwagenkamp opgeleverd worden.