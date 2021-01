In lockdown met een groot gezin: "Kwestie van steeds lieve vrede bewaren"

De keuken op nummer 6 in Sandfirden gaat over in de woonkamer, en vormt de ruimte waar het hele gezin het grootste deel van de dag doorbrengt. En dan heeft een van de kinderen donderdag ook nog een vriendje op bezoek. "In de eerste lockdown was het beter weer. Dan konden de kinderen er makkelijk even uit om te zwemmen of gewoon buiten te zijn. Maar dat zit er nu in januari vaak niet in, met het weer", zegt Dieuwke Schotanus aan de keukentafel.

Altijd rumoer op de achtergrond

Het is niet altijd eenvoudig. Dieuwke en Marten hebben de zorg voor Berber (10), Kirsten (8), Jilles (6), Ysbrand (4) en Nykle (2). En deze donderdag heeft Jilles dus ook nog een vriendje over de vloer. "De kinderen zijn overdag met name beneden. Dan is het vaak een kwestie van lieve vrede bewaren. En dat is weleens lastig", zegt Dieuwke. Haar man vult aan: "Tot nu toe gaat het nog wel, maar als je even rust nodig hebt aan de telefoon of in een online vergadering dan is er vaak rumoer op de achtergrond. Dus dan moet je er soms even uit, maar dat kan niet altijd."