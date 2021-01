Jonge potvis na aanspoelen op Vlieland overleden

In deze tijd van het jaar migreren mannetjes van het noorden naar het zuiden. Soms nemen ze daarbij de verkeerde afslag. Zo kunnen ze in de Noordzee terechtkomen. Zo'n verkeerde afslag heeft voor de dieren bijna altijd de dood tot gevolg. Dat komt omdat de Noordzee te ondiep is voor potvissen om te overleven. "Het zijn verschrikkelijke beelden," zegt Van den Berg. "Het zijn echt diepzeedieren. Die hebben het niet eens door tot ze ineens op het strand liggen. Het is echt verschrikkelijk om te moeten toekijken en dat je het dier niet kan redden."

Mogelijk nog meer potvissen

Volgens SOS Dolfijn is de kans aanwezig dat er de komende tijd nog meer potvissen aanspoelen. "Een dag voor de kerst zijn er zeven potvissen aangespoeld op de oostkust van Engeland. Dus we waren al bang dat er een grotere groep verdwaald was geraakt. Dit mannetje hoorde er misschien ook bij, en wellicht volgen er dan nog meer."

Het is nog niet duidelijk wat er met de aangespoelde potvis op Vlieland gaat gebeuren. "Als je hem onderzoekt, kom je er misschien achter of hij ziek was. Dat kan dan de reden zijn geweest dat hij de weg kwijtgeraakt is. Maar zo'n onderzoek kost geld, dus we moeten nu even kijken wat de mogelijkheden zijn."