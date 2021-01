Patyna: communicatie over omvorming reguliere keukens tot 'patatkeukens' had beter gekund

Tegelijkertijd gaat het ook om een forse bezuiniging van meer dan een miljoen euro per jaar. Er blijft één centrale keuken over waar regulier gekookt wordt. De andere elf restaurants krijgen een zogenaamde satellietkeuken, voor gerechten, zoals bijvoorbeeld patat, die erg in kwaliteit achteruit gaan bij een langere levertijd.

Het besluit heeft voor veel onrust gezorgd onder het keukenpersoneel en bij de bewoners. Bestuurder Elo Gramsbergen van Patyna begrijpt dat wel. De manier van communiceren had veel beter gekund, zegt hij. "Het verdient niet de schoonheidsprijs. We moeten een inhaalslag maken en zullen voor het weekeinde een bericht doen uitgaan waarin we uitleggen wat de bedoeling is. Daarmee hopen we veel onrust weg te nemen."

Er is in overleg met de vakbonden een sociaal plan gemaakt met een looptijd van vier jaar. Personeelsleden die hun baan verliezen krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe baan.